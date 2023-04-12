黃姓修車師傅與14歲的小霞（化名）在網路遊戲上結識，在青澀愛情的催化下，小霞與黃男視訊時被黃男要求露出胸部，被黃男偷截圖下來，黃男甚至會對著視訊鏡頭DIY，之後小霞跟黃男提分手，還把黃男封鎖，沒想到黃男竟拿出影檔威脅她解除封鎖，事後小霞報警處理，高雄地院依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判黃男7年2月徒刑。

小霞與黃男在2021年4月透過網路遊戲認識，青澀的小霞以為遇到真感情，便開始與黃男熱絡起來，甚至會視訊聊天，沒想到黃男的色心愈來愈重，除了多次要求小霞露出私密處外，還會對著視訊鏡頭DIY。

小霞多次拒絕後，還是乖乖聽從黃男指示，露出胸部給黃男看，沒想到黃男狼心再起，偷偷截圖下來，事後還跟小霞說有截圖，雖然小霞為了逼黃男刪除檔案，騙他說是網路合成的圖片，但黃男也不是笨蛋，依舊將截圖保留下來。

之後2人感情生變，小霞向黃男提出分手，想要解除這段網公網婆之戀，便把黃男封鎖，但黃男不甘心，便傳簡訊給小霞，告知她「妳把我賴封鎖了？所以妳騙我刪？沒關係，我有備份，妳好自為之」、「只要妳回來，這些東西我會刪的」等威脅，讓小霞心生恐懼跑去警局報案。

高雄地院審理時，黃男雖坦承和小霞裸體視訊，但仍辯稱「一開始是以為截圖有用成功，後來才知道沒有」，但小霞反駁，2人裸訓結束後黃男才跟她說過程有截圖，她有要求黃男刪除，說是用網路上合成的圖片，但是黃男知道我在說謊，事後還拿來威脅。

法官依照2人對話，發現黃男的確有說過「妳覺得我會信嗎，如果是P的妳不會這麼緊張一直叫我刪，反正我不會刪了，妳視訊給過我什麼你應該知道，那個我也有截圖，只要妳回來，這些東西我會刪的」等語，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪判他7年2月徒刑。

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