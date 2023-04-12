台中市政府警察局近來執行「行人正義大執法」專案勤務，並推出行人交通宣導影片，2則行人通過馬路的驚險畫面曝光，警方呼籲汽車駕駛在行經路口時應減速停讓，注意往來的行車與行人安全無虞，再繼續行駛。

人驚悚片曝！遭轎車迎面撞被友人推開，他「雙手擋車」急跳離救命。

畫面中有1名男子與友人徒步通過行人穿越道，1台左轉自小客車閃過直行車後準備左轉，卻在路口與穿越斑馬線的男子相遇，只見男子身手矯健，立即推開旁邊友人，用雙手擋車後整個人跳開，自小客車駕駛也緊急剎車，所幸無人傷亡。

人驚悚片曝！小客車左轉未禮讓，婦人遭撞擊滾圈趴地不起。

另一畫面是，2名行人持傘依照號誌燈行走穿越斑馬線，卻遭1台左轉自小客車前車頭碰撞，當場造成婦人遭撞擊滾圈趴地不起，送醫救治。據了解，2起肇事原因疑似轉彎時駕駛備車內「A柱」阻擋視線才撞上，警呼籲就是「擺頭」查看前方轉彎路況，即可避免事故發生。

警方自3月13日至4月9日止，實施「行人正義大執法」專案勤務，汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過，共取締9107件，其中行人A1類交通事故發生計4件，相較去年同期發生行人A1類交通事故的11件，減少了7件，降低事故發生率63.6％。

交通警察大隊長鍾承志表示，駕駛車輛常因路口搶快、轉彎時視線遭車體A、B柱阻擋，致未注意或來不及注意路口行人動態釀事故，禮讓行人優先通行路口，行經路口距離3公尺，務必停車讓行人過馬路，若違反可依道路交通管理處罰條例第44條第2項或第48條第2項舉發。

警方指出，交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，於3月31日施行；汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外）將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元處罰，機車維持1200元。

警方呼籲，行人應依規定行走行人穿越道、儘速通過路口，注意路口交通狀況，不宜使用手機，不隨意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線等，如違規則依《道路交通管理處罰條例》處以500元罰鍰。建議行人夜間穿著亮色衣物、配戴反光條物品，增加自身能見度；如遇大型路口穿越秒數不足時，可多加利用行人庇護島暫停等待，分段式穿越路口較安全。