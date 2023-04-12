立法院教文委員會12日到科管局，針對竹科供電、供水及周邊交通等問題進行討論，立委鄭正鈐提出，光復路與慈雲路交叉口的變電所能地下化或室內化，增加安全性與改善都市景觀，會後台電允諾配合，並表示變電所將朝向室內化規畫。

針對光復路與慈雲路交叉口的變電所，鄭正鈐指出，光復路及慈雲路為新竹市重要交通要道，變電地下化或室內化，除可增加安全性也可改善都市景觀，會後台電則允諾配合，並表示變電所將朝向室內化規畫。

經濟部水利署今也赴科管局報告新竹地區水情，針對竹科供水問題，水利署強調新竹海淡廠工程計畫已提報行政院，近期將核定推動。

鄭正鈐指出，漁民擔憂海淡廠鹵水排放衝擊海洋生態與漁民生計，已掛出抗議布條，對於水利署說明鹵水排放只影響100公尺內海水鹽度的說法也感到不滿，要求水利署必須拿出完整的研究報告與數據，詳細與漁民說明及溝通。

同時，鄭正鈐也要求經濟部重新評估興建寶三水庫效益，經濟部則回應，目前正針對水源量及土地使用部分進行相關規畫。

至於竹科周邊交通問題則提及，科管局在會中提到，先前在疫情三期警戒期間，許多公司採取分流在家上班，整體車流減少近25％，將持續推動與鼓勵廠商執行分流上班。鄭正鈐則要求科管局，應更積極與園區廠商溝通，調查各廠商意願，若能透過彈性上下班制，對於園區周邊交通雍塞，將有所助益。