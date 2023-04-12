今年有67所大學院校2229個校系組參加大學申請入學招生，二階甄試「黃金周六」落在5月20日，有184個系組只在這一天辦理甄試。招聯會今表示，確診的中、重症考生無法參加二甄試時，改以學測成績加書面審查調整占分比例的方式來計分。

今年學測二階甄試，各校將於5月18日至6月4日間舉行，根據招聯會統計，單日舉辦甄試的校系，以5月20日有184個最多，其次是5月19日的135個校系，第三多是5月22日的83個校系。

對於許多校系二階甄試時間撞在一起，招聯會執行秘書王文俊說，從2018年起就由校系提供彈性分流後，系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段方便考生應考，若還有撞期問題可以跟學系聯繫協調來解決。

若考生在甄試期間確診怎麼辦？招聯會指出，當大學或個案考生因受疫情影響無法辦理或參加第二階段甄試時，以學測成績加書面審查調整占分比例的方式作為第二階段甄試，取消面試、筆試、實作等甄試項目（惟醫學系、牙醫系、中醫學系及師培公費生系組例外）。不過僅確診的中、重症考生，須通報並隔離治療才適用此應變機制。

招聯會進一步表示，篩檢陽性的輕症或無症狀考生到校應試前，可向大學反映後安排至備用試場應試或調整應試順序，並應配戴口罩應試。

王文俊說示，今年甄選會網站仍會設置「防疫應變專區」，今日起公布各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及占分比。同時也提醒考生，雖然疫情趨緩，平日仍要做好自我衛生管理，若應考前有發燒等身體不適的症狀，記得盡快與校系聯繫安排備用試場。