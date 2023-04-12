momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年3月合併營收約84.7億元，年增12.5%，創下歷年同月新高，momo網路購物營運表現亦再創歷史同期新高，業績佔比達96%，營收較去年同期成長14%，營運穩健。

富邦媒表示，3月成長動能，其一，受惠於電商強檔購物大節「38女王節」買氣挹注；而專櫃美妝、醫美等商品在「momo超級品牌日」造節活動的助陣下，亦有亮眼的銷售表現。迎接清明連假的到來，「旅遊商機」持續看俏，無論是大尺寸行李箱、登機箱，或是旅用頸枕、行李保護套等旅行配件買氣熱絡。隨著時序進入春夏季節，「塑身商機」持續升溫，推升窈窕保健食品、運動保健與代餐商品的銷售。

富邦媒第1季合併營收為251.2億元，年增9.52%，亦是歷年同期新高。

看準全民普發6000元及母親節商機，momo購物網打造《FUN4購物節》助攻購物熱潮，即日起至4月17日眾多活動；momo購物網亦推出《寵愛媽咪專櫃美妝預購會》，即日起至4月30日全館集結百大美妝品牌、破萬件超人氣商品優惠促銷，希望能帶動4月合併營收衝高。