聯強3月營收350.36億元，年減14.20%、月增34.32%；第一季營收受到消費類產品市場需求大幅走緩的影響，單季來到886億元，年減12.20%、季減21.03%，創下八個季度新低。其中資訊消費業務較去年的歷史新高衰退29%，通訊業務也減少12%；商用加值業務與半導體業務則相對穩健，商用加值更連續九季創新高。

由於終端市場氛圍低迷，消費信心不足，聯強第一季資訊消費業務年比大幅衰退29%。其中硬碟、SSD等儲存裝置受到需求不振與價格大幅下滑的雙重影響，年比大減50%；CPU因去年同期有大型專案墊高基期，年減幅近50%；消費型PC也下滑近30%。通訊業務因手機需求依然疲軟，年減12%。

商用加值業務則持續穩健成長，第一季再創同期新高，為連續第九個季度改寫紀錄，營收貢獻站穩在三成以上。各類產品包括伺服器、儲存系統、網路/資安、雲端服務等，均同步創新高；僅商務型PC下滑約20%。半導體業務積極推動的營運服務平台持續展現效益，第一季營收保持在300億元以上水準，僅年比微幅下滑3%，表現優於同業。半導體營收比重達36%，商用加值、資訊消費各占30%，通訊4%。

在庫存去化方面，聯強庫存水位持續下降，初步結算三月底庫存金額較去年底減少兩成，更較去年第三季高點大幅下降三成。聯強將持續精準管控庫存，發揮營運最大效益。