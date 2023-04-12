上漲1.3%的百貨公司業者J.Front Retailing，在截至2月底的財年年報有好消息傳出，淨利狂飆3倍並預估未來還會成長。同時，大型連鎖複合式購物商城Aeon也上漲1%。

巴菲特11日接受日經新聞訪問時，對自己眼光獨具投資日本大型貿易商感到自豪的利多，持續延燒至12日。股神旗下的投資公司持有這些商社7.4%股份，像是伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產以及住友商事的股價，至少都有2%左右的漲幅。

分析師認為，巴菲特投資的這5家大型日本貿易商表現強勁，市場也在臆測日本哪家公司或產業，會是巴菲特下一個屬意的投資目標。至於太空新創公司ispace因為市場求過於供，造成掛牌的首日就無法交易。

經濟數據方面，在原物料售價不再高不可攀之後，日本3月批發價格僅年增7.2%，且連續第3個月下降，學者專家認為將有利日本CPI（消費者物價指數）趨緩。另外，日2月核心機械訂單是3個月以來首次下降，不過月減幅度較預期來得小。