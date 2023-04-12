除了透過新創讓科專成果實現商業應用落地外，工研院將自主研發的高速公路自駕技術導入35噸聯結車，於2022年與澳洲最大公路營運企業Transurban合作，並取得政府所核發自駕聯結車測試運行許可，成為澳洲首例高速公路自駕測試案，也是台灣第一個在開放道路自駕的國際輸出案。透過建置逾40公里且涵蓋高難度隧道路線的高精地圖，並藉由智慧公路系統輔助，擴大車輛感知能力至公里等級，在以時速80公里行駛時仍能精準控制及定位，提升自駕聯結車安全及運行舒適性，讓MIT自駕實力走向世界。

經濟部技術處簡任技正張能凱致詞時表示，根據研調機構資料顯示，因應全球淨零轉型，2022年全球新能源車產值較前一年成長63.6％，預計2037年電動車銷量將超越燃油車，全球產值上看2.1兆美元。技術處在2022年即推動300件技術合作案，衍生產值超過百億元，未來4年規劃投入50億元科專資源，補助法人與業者在電動車與智慧車電領域的研發，協助產業佈局國際供應鏈。

經濟部表示，本次mTARC主題館的展品已與28間國內外廠商合作，並催生了3家新創公司成立。現場所展示的量產型智慧線控電動小型巴士，搭載自主線控底盤與電芯，源自於車輛中心執行經濟部技術處科專成果－全台首輛MIT自駕小巴WinBus，其技術成果獲得六和機械肯定，挹注2億元推動新創「和緯車輛」，經過三年的技術合作與設計研發，正式推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，並可協助業者快速搭載智慧駕駛系統，預計明年切入國際市場。