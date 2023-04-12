法務部行政執行署為了讓守法廉潔、誠信觀念從小扎根，自12日起首次推出全國第一本自編自繪，結合行政執行法遵與誠信觀念的故事繪本「拍寶養誠記」，讓國小學童在執行署吉祥物「拍寶」的陪伴學習下，養成「誠實廉潔的好品德」、「守法紀律的好習慣」。

行政執行署表示，法務部長蔡清祥指示執行署追求的不是只有徵起數字成績，而是其背後「公義」與「關懷」的核心價值，以及重視執法過程中促使民眾守法的教育意義。

因此執行署今年首次推出全國第一本自編自繪的故事繪本「拍寶養誠記」，內容易讀易學，可作為國小學教材指引，讓學童透過閱讀無形中養成誠實廉潔、守法紀律的品德與習慣。

執行署說，「拍寶養誠記」有8個主題故事，包括「滯欠大戶」、「弱勢關懷」、「查封程序」、「拍賣程序」外，更將法務部首重「酒駕」、「防疫」、「非洲豬瘟」、「囑託拍賣」等法遵專案融入故事題材。

繪本全由行政執行署暨所屬政風人員發揮創意創作，內容有趣、奇幻。其中「梅公德的秘密」、「阿尼斯特女神的聖誕節禮物」、「成年禮物」、「去哪兒買新家」、「Oh my god醉後決定要繳錢」、「賀鼻偲的疫境人生」、「巴哥餡餅店」、「白鬍子船長和黑鬍子船長」等故事，學童瞭解行政執行官、檢察官的工作。

執行署說，「拍寶養誠記」故事繪本，自12日正式上線，並有多種版本，包含電子書、有聲書、動畫影音，歡迎至行政執行署及各分署官網，掃描下列QRcode點閱下載收聽，也同步於Facebook、Instagram推出，法務部廉政署-廉潔教材資料庫網站（https://acedu.aac.moj.gov.tw/）也將陸續上線。