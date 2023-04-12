行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，兩家產險公司再被金管會要求增資；另外，高端內線交易案，起訴高起輕落引發議論，陳冲暗指與特定部會(衛福部)職掌有關。

防疫保單之亂理賠金額到今年已經達到2117億元，超過產險業2020年整體盈餘的42倍，不僅動搖各保險公司淨值，也侵蝕資本適足率，部分公司也就一再被迫增資。

陳冲表示，首先防疫理賠已住院為出險主因，保費也以此為計算基礎，政府去年出面「協調業者同意」，改以居家照護為標準，尚且不論沒住院所帶來的損失和損害，其中有多少道德風險，最有意思的是，官方表示這是要解決醫療量能不足，但是保險公司的理賠亮能乃至財務健全，以及整體保戶與非防疫險保戶權益又該如何維護。

其次，衛福部自豪的輕零政策，每日舉辦「嘉玲」記者會，突然改為與病毒共存，使得保單爆量，續保、續約同時卡位，業者核保上也是一片混亂。壓死駱駝最後一根稻草，是「快篩視同確診」完全動搖損失率和保費計算基礎，業者加班完成承保，更是吃力不討好。

直到九合一選舉後，理賠案件以消化殆盡，衛福部才慢條斯理公告消除刪除快篩檢驗條件，相信保險業界也不明就裡。

然而高端事件，衛福部長多次在記者會上釋出疫苗研發訊息，股價也隨之而起，經兩年調查有2人被起訴。綜觀起訴書敘述，高端公司股票進出涉及操縱股價、歸入權、內線交易，檢方認為「這不是人為炒作」，「這是國家政策」，說明櫃檯買賣中心查近400天，並無違反《證交法》等等。不過高端股價曾經飆漲到306元，過程高潮迭起，國人矚目，應將有關單位查核經過詳細公布，讓關心的國人了解，如何股價如此震盪、其中並無違法之處。

陳冲表示，同時更要肯定政府各級官員在防疫期間周旋於敏感股市，可以不染塵埃若是，值得學習。