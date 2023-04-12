花蓮縣壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處發現路面龜裂，無人機航拍後更發現海堤有破損情況。（縣議員魏嘉賢提供／王志偉花蓮傳真）

台11線公路鹽寮村路段出現坍塌異常，縣議員魏嘉賢請公路組局施工單位儘速檢查和修繕，呼籲工務段要更全面地掌握台11線全線的路況。（縣議員魏嘉賢提供／王志偉花蓮傳真）

台11線公路遭海岸侵蝕問題嚴峻，壽豐鄉鹽寮村8.5公里路段，又發現路面出現龜裂塌陷，且範圍有擴大跡象，透過無人機航拍，驚見海堤出現破損，引起當地居民關注，向縣議員魏嘉賢陳情，魏與相關單位一同到現場會勘，公路總局花蓮工務段已進行緊急補強。

早在4年前，台11線7.5公里處就被人發現護岸旁，出現一座長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺的天坑，成因也是海蝕所造成，花蓮工務段當時以回填土方的方式，減緩邊坡流失的狀況。另今年3月，就在台11線8.6公里處，路基同樣因海浪掏刷災害，工務段搶修施工。

這次被發現侵蝕路段，位於壽豐鄉鹽寮村的台11線公路8.5公里處，出現路面大範圍龜裂，魏嘉賢向花蓮工務段聯繫，請派員前往現場檢查與修繕。

花蓮工務段長陳麗華表示，該路段受到海浪嚴重侵蝕、淘刷，導致海堤持續後退，工務段已派員到現場搶災，發現擋土因自然侵蝕結構破損。

陳麗華說，技師專家到現場檢視，討論將如何延緩海浪淘刷，初步構想是混凝土裝在太空包裡，放置在海堤阻止海浪侵蝕，還需要時間做細部設計，擬定搶修策略，若確認可行，將爭取經費辦理，

魏嘉賢呼籲，工務段要更加全面地掌握台11線全線的路況，畢竟類似的情況已經發生數回。他表示，這段公路維繫東海岸的交通，許多民眾的生活都與它息息相關，因此請工務段一定要多加重視，並加強巡查與維護的工作以保障用路人安全。