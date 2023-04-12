買房順便養別人的爸媽？一名網友日前表示，買了一棟社區型透天與父母同住，把一樓規劃成聚會空間，歡迎父母的好友來玩，誰知一份好意卻變成惡夢，有阿姨竟然一早8點就到門口等開門，然後直衝二樓吃早餐，讓原PO傻眼，感嘆房貸還這麼辛苦，竟然還要養別人爸媽。

原PO在臉書「匿名公社」發文，買了一棟社區型透天與父母同住，還將一樓規劃成聚會場所，可以泡茶、聊天、唱KTV，還提供茶葉、點心，歡迎父母的朋友來玩，想說互相陪伴比較不會有老人憂鬱，二樓則是自家的客廳、廚房，三樓以上是臥室。沒想到有天原PO不舒服請假在家，發現一位阿姨竟然早上8點出現在他家門口等開門，進門後直衝二樓說要吃早餐，吃完還直接上三樓找原PO媽媽，讓原PO傻眼，竟然被阿姨寄生早餐了，氣炸「房貸還的很辛苦沒想到還要養別人的爸媽，我從早上氣到現在，求開示」。

貼文PO出後，網友紛紛喊太扯，「是活動中心喔」、「直接拒絕往來」、「不拒絕當理所當然，是你父母的問題」、「直接對決呀！留什麼情面」、「超級好笑，直接趕走啦，也太誇張」、「直接講家人需要隱私跟生活，她已經造成困擾了」。

之後原PO補充，最後他跟媽媽說了一頓，媽媽氣得甩門出去，但爸爸則力挺他，誇他做得好，覺得阿姨整天來蹭飯太離譜。