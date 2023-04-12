位於屏東山區的佳義國小，全校98％學生為原住民，部落家長多為工作奔波異地，無暇顧及子女，學校即成為重要照顧角色；2020年在校方及教練努力之下，國小棒球隊正式成立，但被發現，球員僅有一套球衣，每天都需要清洗，頂新和德文教基金會獲悉後決定伸手挹注資源，圓孩子一個棒球夢。
球隊目前由中職全壘打王林智勝恩師王子燦所執教，已年過70的他，仍前進山地部落默默培育偏鄉少棒人才，也常自掏腰包陪伴孩子，期勉透過棒球運動茁壯成才。
球隊成立初期，資源相對縣內其他球隊缺乏，頂新和德文教基金會創辦人魏應充對於王子燦在基層棒球無私付出相當感動，去年獲悉所屬球隊交通車車齡高達18年，便允諾捐贈交通車，深入瞭解球隊狀況後發現，球員僅有一套球衣，每天都需要清洗，因此請基金會再補助球衣製作。
日前魏應充到校訪視球隊，小球員特別穿著新球衣參加致謝儀式，大夥說道，一開始拿到新衣服時，還捨不得把衣服弄髒；致謝儀式上，佳義國小合唱團帶來精彩開場表演，校方也贈予孩子們的手繪畫作表達感謝之意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。