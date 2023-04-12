位於屏東山區的佳義國小，全校98％學生為原住民，部落家長多為工作奔波異地，無暇顧及子女，學校即成為重要照顧角色；2020年在校方及教練努力之下，國小棒球隊正式成立，但被發現，球員僅有一套球衣，每天都需要清洗，頂新和德文教基金會獲悉後決定伸手挹注資源，圓孩子一個棒球夢。

球隊目前由中職全壘打王林智勝恩師王子燦所執教，已年過70的他，仍前進山地部落默默培育偏鄉少棒人才，也常自掏腰包陪伴孩子，期勉透過棒球運動茁壯成才。

屏東佳義國小棒球隊過去僅有一套球衣替換，頂新出手助孩子圓棒球夢。(頂新和德文教基金會提供)

球隊成立初期，資源相對縣內其他球隊缺乏，頂新和德文教基金會創辦人魏應充對於王子燦在基層棒球無私付出相當感動，去年獲悉所屬球隊交通車車齡高達18年，便允諾捐贈交通車，深入瞭解球隊狀況後發現，球員僅有一套球衣，每天都需要清洗，因此請基金會再補助球衣製作。

屏東佳義國小棒球隊過去僅有一套球衣替換，頂新出手助孩子圓棒球夢。(頂新和德文教基金會提供)

日前魏應充到校訪視球隊，小球員特別穿著新球衣參加致謝儀式，大夥說道，一開始拿到新衣服時，還捨不得把衣服弄髒；致謝儀式上，佳義國小合唱團帶來精彩開場表演，校方也贈予孩子們的手繪畫作表達感謝之意。