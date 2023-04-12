南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村等人出席「集集樟腦出張所建築群」第2期開工動土典禮。（楊靜茹攝）

建築師景雅琦說明「集集樟腦出張所建築群」再造計畫。（楊靜茹攝）

「集集樟腦出張所建築群」舉行第2期開工動土典禮，南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村等人祈求工程順利。（楊靜茹攝）

南投縣「集集樟腦出張所建築群」登錄為南投縣歷史建築，2020年斥資2億元展開為期3期的復舊工程，第1期進入收尾階段，12日舉行第2期開工典禮，南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村等人祈求工程順利。許淑華說，盼工程早日完工，第1期竣工，將讓藝術家、文創產業進駐，讓遊客對集集有更深刻的了解。

「集集樟腦出張所建築群」前身為台灣製腦株式會社的集集製腦所，日治時代、1934年改為官營，因樟腦產業極盛時期空間不足，曾改為行政辦公室、倉庫、林務局員工宿舍等使用，堪稱台灣製腦業興衰縮影，2019年登錄為南投縣歷史建築，2020年獲文化部補助1.6億、集集鎮公所自籌款4000萬元，分3期進行復舊工程。

建築師景雅琦說明再造計畫指出，第1期工程開放藝術家進駐、文創小賣店經營並有住宿體驗；第2期規劃樟腦、陶藝或在地食農的教育展示中心、服務中心、民宿等；第3期將規畫假日市集、藝文活動展演場域、社區教室、手工吉他等實驗教育基地等。

許淑華、吳大村說，集集樟腦出張所堪稱是台灣樟腦產業興衰的縮影，修復總工程費2億元，感謝中央核定1.6億元補助，完工後將成為多功能文化園區，藝術家、文創產業進駐，讓遊客體驗住宿，辦理各種市集、手作體驗課程等，成為南投具特色的文創聚落，促進集集觀光。

游議表示，出張所完工後，搭配景觀設計，加上藝術家、文創市集進駐，歷史文化與藝術共同發展，相信無論白天夜晚都會很熱鬧，再與縣長觀光政策搭配，將帶動更多人潮到集集，讓集集越來越好。