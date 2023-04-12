一名女網友表示，近日她到醫院掛急診，父親發現她的點滴滴完，便對著護理師喊「小姐，點滴沒了」，沒想到卻惹得對方不高興，用很兇的語氣糾正她父親「請叫我們護理師」，她質疑「有必要兇一位老人家嗎？」貼文引發不少醫謢留言，一致認為被叫小姐很不尊重。

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》指出，近日因身體不舒服，父親陪她到醫院掛急診，後來點滴沒了，父親對著護理師喊「小姐，點滴沒了」，對方用斥責的語氣大聲說，「不要叫我們小姐，請叫我們護理師」。

原PO覺得父親被兇得莫名其妙，因父親不識字，甚至不太會用手機，根本不知道在醫院裡要喊「護理師」，她替父親感到委屈，「我知道醫護人員都很忙，也不想去爭執，但有必要兇一位老人家嗎？」

貼文引發網友熱議，釣出不少讀護理系的人留言，「我工作的時候被叫小姐也會覺得有點不太高興，會有點被當成服務員的感覺」、「妳會叫醫生先生或小姐嗎？」、「叫小姐超沒禮貌的吧」、「叫小姐其實真的滿不禮貌的，感覺不尊重專業」、「叫護士我沒差，小姐我不行，妳爸會叫醫生大哥嗎？」、「其實我在醫院也一直被叫小姐，就感覺不太尊重，而且我是一個女醫師」、「叫護士還能接受，小姐是什麼啊？我看起來像服務生嗎？」

但也有人認為太大驚小怪，「小姐不就是一個禮貌的稱呼而已嗎？不懂有什麼好生氣的」、「叫什麼都沒差吧，人家有禮貌就好了啊」、「這有什麼好生氣的？先生小姐超級正常，到底是多自卑才要別人一直叫職稱啊？」