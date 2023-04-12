鴻海創辦人郭台銘上月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，而台灣民眾黨主席柯文哲也在本月9日抵達美國紐約，展開「自由台灣，對話之旅」的訪美行程，同時新北市長侯友宜被媒體問到是否有訪美計劃時，也並未明確否認。對此，前立委林濁水11日就在臉書上表示「要選總統就要到美國去『面試』？不知道是誰發明的」，最後更說「陳水扁沒去面什麼試，就完成第一次政黨輪替偉業，全輸了好大一截」，引發討論。

繼郭台銘訪美之後，柯文哲也展開20天的訪美行程，他於美東時間11日晚間18時，參加「大紐約區柯P之友」舉辦的僑宴，僑胞反應熱烈。而日前侯友宜被媒體問到有訪美計畫嗎？侯友宜也回應，「新北市推動很多國際接軌的項目，讓新北市被全世界看到，會一直努力加油」，並未明確否認。

而林濁水11日在臉書上表示疑惑，「要選總統就要到美國去『面試』？不知道是誰發明的」，林濁水更直呼，「親美的去面試也就罷了，居然親中的也去、中美間維持等距的也去，不做強權棋子聽說也要去⋯」林濁水也回憶，「君不見，陳水扁沒去面什麼試，就完成第一次政黨輪替偉業」，最後更感嘆「全輸了好大一截」。