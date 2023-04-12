數位平台刊登假投資廣告或一頁式詐騙廣告，成詐騙溫床。力拚在北市士林大同選區初選出線並爭取連任的民進黨立委何志偉今(12)日在臉書表示，行政院副院長鄭文燦今開會特別點名他，並讚「何志偉之前提的實名制很好」，相關建議會放到政策之中。何志偉表示，很高興行政部門持續對於詐騙議題有所精進，並且提出解決的辦法，他也將持續關心，與每一個民眾站在一起。

對於面對詐騙的改善作為，鄭文燦今開會特別點名何志偉，並讚何之前提的實名制很好，相關建議會放到政策之中。對此，何志偉表示，數位平台刊登假投資廣告或一頁式詐騙廣告成詐騙溫床，很高興行政機關終於提出相關作為，包括是「廣告實名制」、「詐欺想假釋賠償和解列指標」等思考，可以說是很重要的做法。

何志偉提到，去年12月底就與立委委員羅美玲一起召開記者會，提到「投資網站驗證實名制」的重要性，有說明依據警政署統計，今年1至11月投資詐欺案類發生5947件，財損逾27億元，基本上只要虛擬貨幣、網路詐騙，都追不回來；當時也有受害者出面泣訴，遭騙950萬8960元，卻追不回來，「一直以來，我都持續關心此事，先前的建議也即將化為真實」。

何志偉說近來的做法有兩大重點，包括一、實名制：國內金融詐騙廣告猖獗，數位部近期已經聯繫Google、LINE等業者，希望推動跨平台金融廣告實名制，並希望Meta也加入。二、假釋：矯正署將「詐欺犯罪不寬恕」列要務，要求矯正機關審核詐欺犯假釋案時，須把是否繳納犯罪所得及有無與被害人和解，列入重要參考指標。

何志偉強調，很高興行政部門持續對於詐騙議題有所精進，並且提出解決的辦法，內政部長林右昌前幾天提出的「打擊詐欺策略行動綱領1.5」可以說是非常重要，包括從教育著手、更多地方阻絕詐騙的情形發生，在詐騙態樣持續更新、層出不窮下，不可以讓民眾的身家財產受到危害。何志偉也表示將持續關心，與每一個民眾站在一起。