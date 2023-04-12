新冠疫情趨緩，國防部恢復每年例行的營區開放活動！下半年陸海空三軍將分別舉辦大型營區開放活動，空軍將在8月12日在清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」。立委江啟臣說，今天特邀集國防部常務次長房茂宏及空軍參謀長曹進平，協調活動籌備及經費分擔；決議由國防部支應所需經費，台中市府全力協助辦理。
江啟臣指出，時值台海情勢緊張之際，國軍弟兄為執行每日戰備任務，無不兢兢業業，枕戈待旦。三月間海軍敦睦支隊執行國內航訓任務，靠泊國內各大港口開放民眾登艦參訪，受到國人熱烈的歡迎，每一個港口都有上萬民眾排隊等待登艦。
江啟臣今天邀集國防部常務次長房茂宏及空軍參謀長曹進平，協調活動籌備及經費分擔。江啟臣說，國防部每年定期舉辦國防知性之旅－營區開放活動，前次2016年在清泉岡基地舉辦營區開放活動，距今已有7年，營區開放活動因疫情影響停辦2年，台中鄉親對於今年機會在清泉崗舉辦都非常期待。
平時民眾可接觸到國防事務機會較少，對於國防領域較為陌生！江啟臣表示，透過國防知性之旅－營區開放活動，國防部可將先進的飛機、船艦展示於國人面前，讓社會大眾有更多機會瞭解軍事裝備、國防事務，對於平時守衛國土、捍衛家園的國軍弟兄有更多的認識，且有助國軍招募工作的推動。
江啟臣強調，他力促今年在台中市清泉崗基地舉辦「航空嘉年華」活動，並協助台中市政府與國防部共商活動籌備及經費分擔；最後決議由國防部支應所需經費，台中市府相關單位則全力協助辦理。
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