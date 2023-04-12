立委江啟臣今天特邀集國防部常務次長房茂宏及空軍參謀長曹進平等，於立院辦公室協調活動籌備及經費分擔。（立委江啟臣服務處提供）

新冠疫情趨緩，國防部恢復每年例行的營區開放活動！下半年陸海空三軍將分別舉辦大型營區開放活動，空軍將在8月12日在清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」。立委江啟臣說，今天特邀集國防部常務次長房茂宏及空軍參謀長曹進平，協調活動籌備及經費分擔；決議由國防部支應所需經費，台中市府全力協助辦理。

江啟臣指出，時值台海情勢緊張之際，國軍弟兄為執行每日戰備任務，無不兢兢業業，枕戈待旦。三月間海軍敦睦支隊執行國內航訓任務，靠泊國內各大港口開放民眾登艦參訪，受到國人熱烈的歡迎，每一個港口都有上萬民眾排隊等待登艦。

江啟臣今天邀集國防部常務次長房茂宏及空軍參謀長曹進平，協調活動籌備及經費分擔。江啟臣說，國防部每年定期舉辦國防知性之旅－營區開放活動，前次2016年在清泉岡基地舉辦營區開放活動，距今已有7年，營區開放活動因疫情影響停辦2年，台中鄉親對於今年機會在清泉崗舉辦都非常期待。

平時民眾可接觸到國防事務機會較少，對於國防領域較為陌生！江啟臣表示，透過國防知性之旅－營區開放活動，國防部可將先進的飛機、船艦展示於國人面前，讓社會大眾有更多機會瞭解軍事裝備、國防事務，對於平時守衛國土、捍衛家園的國軍弟兄有更多的認識，且有助國軍招募工作的推動。

江啟臣強調，他力促今年在台中市清泉崗基地舉辦「航空嘉年華」活動，並協助台中市政府與國防部共商活動籌備及經費分擔；最後決議由國防部支應所需經費，台中市府相關單位則全力協助辦理。