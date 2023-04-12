昇達科微波/毫米波天線產品去年營收占比50%，若進一步細分來看，行動回傳占比36%、低軌衛占星占比14%，總經理吳東義談到，以行動回傳部分，高容量基站傳輸需求穩健成長，4G/5G回傳網路建置持續成長，北美與歐洲回傳網路客戶成長強勁，亞洲客戶逐漸復甦回歸以往，由於5G回傳網路使用毫米波E-band(80GHz)達到更高速寬頻需求將成主流頻譜，昇達科處於產業利基點。

低軌衛星部分，吳東義指出，昇達科2022年低軌衛星出貨不如預期但還算順暢，整體出貨約2.57億元，其中，直接訂單占比4成，其餘6成為間接。看好2023產業能見度更高，昇達科具有客戶基礎穩固，技術優勢吸引客戶黏著度，將持續仍有新客戶及新品項認證計畫，看好2023年低軌營運展望具突破性成長力道。

昇達科已經成為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括衛星酬載/地面站/使用者終端之天線端元件及模組，目前認證產品項目逾20款且客製，陸續量產及試產，品項續增加中，現階段海事應用最多，明年有機會看到車載應用。法人也預估，昇達科今年低軌衛星占比整體營收有機會逾2成，且因為低軌衛星得比重提升下，也有助於昇達科全年毛利率表現。