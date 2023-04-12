研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，台灣醫療產業有近七成為基層診所，而為促使醫療資源有效運用，政府近年大力推動分級醫療，並鼓勵傳統診所全面升級，期望以智慧科技落實分級醫療，有效照護病人。研華深耕醫療場域多年，深知智慧科技運用對醫療運營的重要性與必要性，為能搭配政府政策並加速推昇台灣醫療產業整體智慧化，此次將同時從產品面與商業模式規畫最貼近診所的需求，並透過建構共享互利的智慧診所生態聯盟，將智慧科技帶進全台牙科、中醫、健檢中心、復健科等不同領域的診所和藥局。

研華智慧診所解決方案包含智慧診所服務iClinic Kiosk、人流與體溫控管、藥品保存溫濕度管理、智慧就診iOutpatient四大解決方案。其中，今年4月首度發布的智慧診所服務iClinic Kiosk更採觸控面板、一體成形式設計，可整合市場上各大HIS系統，提供病患自助掛號、退掛、預約、報到、繳費等服務；此外，考量到診所人力和空間有限，研華在設計iClinic Kiosk時，更強調精簡體積、容易安裝及維修兩個重點。研華的智能設備技術所打造智慧診所生態系，可為診所帶來更智能化、高效率的經營管理體驗，為診所緩解高營業病人數壓力、落實掛號批價分流。

在智慧診所生態聯盟的努力下，目前全台已有100台iClinic Kiosk進入診所，提供病患自助服務；未來研華將攜手夥伴持續拓展診所市場，希望於五年內推進到5千家診所、3千台自助服務設備，為民眾帶來更好的診所就醫體驗。