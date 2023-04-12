據路透社 11 日報導，中國大陸計畫於 16 至 18 日間，對台灣北方劃設禁航區，該區域 7 成航班恐遭擾亂。國防部情報室次長顏有賢今( 12 )日回應，中國行動主要內容是「航太活動」，相關內容與細節各部會都在查處中。

路透社引述 4 名消息人士指出，中國大陸計畫 16 至 18 日之間，在台灣北方 85 海浬處劃設禁航區，已落入我國防空識別區內。一名高階官員指出， 60-70% 往返東北亞及東南亞的航班都將受到限制，包括台灣與南韓、日本、北美洲的航班。

對此顏有賢今日表示，中共的禁航區主要內容是以航太活動為主，活動內容與細節，相關部會都正在查處，國防部也會做相關的應對。顏有賢表示，照以往來講「航太活動」就是指航空、太空以上的活動，不外乎是衛星、通訊的發射任務為主，但確切的行動還是要問中共當局。

顏有賢強調，中共主要是進行「航太活動」，這不是中華民國所發佈的，是中國發布的，並證實禁航區在台灣北方 85 海里左右、在我國防空識別區內，相關作業都由相關的部會協助處理，政府都有所掌握，軍方也會配合各部會持續關注。

顏有賢表示，中共發布16至18日航空禁航區，是屬於公情（公開情報），主要內容據國防部來看主要是以航太活動為主，至於活動內容與細節部分，相關部會也在查證中，國防部會持續關切是否對我有影響，屆時也會應處。

顏有賢說，中共公布的禁航區在台灣北面85浬，北部航路牽涉到國際，包括日本、韓國與美國，政府部會正在協商，國防部將配合。