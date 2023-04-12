根據據信來自美國政府的外洩文件，美國情報分析家認為，北韓近期的閱兵式「可能誇大了」其洲際彈道飛彈（ICBM）對美國構成的威脅。

路透社檢視50多份標記為「機密」和「極密」的文件。這些文件3月首次出現在社群媒體網站，據稱揭露美國部分盟邦和敵國的軍力細節。

路透社尚未獨立證實文件的真實性。

五角大廈雖未證實每份文件的真實性，但昨天表示，文件內似乎有「未經授權披露的機密資料」。五角大廈表示，照片似乎顯示，文件格式與提供給高層領袖的每日更新文件格式類似，儘管部分文件看來有所更動。

路透社看到一份「機密」文件有段簡短的觀察提到，北韓2月8日閱兵式展示數量空前的洲際彈道飛彈級發射器，「很可能搭載非作戰系統」。

五角大廈和北韓駐聯合國代表團尚未對文件中關於北韓的部分發表評論。

這份文件指出，北韓的目的「大概是想展現對美國的核威脅趨於成熟」。

文件說：「北韓展示這些非作戰系統，是為了展現比實際上更大型、更有能力的飛彈武力，藉此緩和摧毀其真正飛彈的風險。」

文件還說，「由於測試障礙和資源限制」，明年「北韓的閱兵式，大概無法在所有洲際彈道飛彈級TEL上配備能攻擊整個美國的作戰飛彈」。TEL是「運輸起豎發射車」（transporter erector launcher）的簡稱。

北韓官方媒體發布的2月8日閱兵照片，可以看到據稱為洲際彈道飛彈的數量比平壤先前展示的要多，包括多達11枚的北韓最大洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17）。