新北市府助業者群眾募資擴展新創生態圈 4/20徵件說明會尋找潛力新秀。圖/新北市政府提供

新北市政府自109年首創全台推出「新北市群眾募資輔導計畫」，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域進行徵件，並提供專業輔導與諮詢，協助業者將產品推到海內外群眾募資平台；入選今（112）年度群眾募資輔導計畫的業者，最高可獲得總市價高達6萬元的廣告投放及獎勵金，將於4月20日辦理徵件說明會，歡迎有興趣的新創業者踴躍報名參加。

參與募資計畫的「VOCE | 真藍芽無損音樂發射接收器」，是全世界第一個以最新藍芽 5.2 規格設計的發射接收器。圖/新北市政府提供

經發局長何怡明表示，新創業者可藉由群眾募資，充分展示想法及創新產品，尋求贊助者的共鳴及支持，進一步實現提案者的創意發想。而新北市群募輔導計畫更是許多新創業者發跡的起點，以策略服務、市場調查、行銷宣傳與募資平台上架等，全面輔導陪伴新創業者成長，擴展台灣新創生態圈網絡，接軌國際市場。

經發局指出，截至去（111）年已扶植52組業者，集資金額累計達新台幣1.6億元。今(112)年為鼓勵更多優秀業者加入新北隊，特別增設「優質新創獎勵金」，入選業者於112年10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元的廣告投放行銷宣傳。

經發局指出，109年參與群眾募資輔導計畫的雷射切割機Cubiio，前身為半導體供應商，掌握核心的雷射技術，為研發雷射雕刻產品奠下了良好的基礎，商用Cubiio2提供微型創客、個人工作室更多的選擇，當年度在台灣平台募集金額超過新台幣1200萬元，更創下 Kickstarter 台灣團隊最高集資金額紀錄。

公關經理陳正龍指出，藉由群眾募資提前接受市場的檢驗，透過專業的顧問輔導，快速捕捉到市場反應，針對市場接受度進行修正與評估，並適時地去調整產品布局，降低後續的上市風險，不論是在台灣或是海外集資市場，都是開拓機會的好方式。除此之外，後續也與不同領域的工作室合作，生產如木製餐盤、印章、家居用品、名片等雕刻產品，藉由跨域合作，深化品牌意象。

「魔律科技」則是一家本土的自有新創品牌公司，專注在無線音樂產品的開發領域。參與募資計畫的「VOCE | 真藍芽無損音樂發射接收器」，是全世界第一個以最新藍芽 5.2 規格設計的發射接收器，並加入LE Audio 技術，具有連線穩定度高、低延遲的特性，同時也具備降噪功能，提供高音質的全新無線藍芽體驗，在海外平台 Kickstarter及國內募資網站募得超過新臺幣300萬元的佳績。創辦人張之耀表示，有別於傳統的藍芽發射器只能一對一連線，VOCE 藍牙發射接收器可支援「一對多廣播模式」，不需要額外配對，接收端的耳機、喇叭等即可自動搜尋周圍30公尺的發射源，適合連接多個喇叭串聯的營業空間、多人一起用耳機聆聽音樂或解說、同步播放同樣的音樂等。許多使用者回饋，Auracast的廣播技術 (一對多)也非常適合應用在學校的教室場所，顯著提升錄音及撰寫逐字稿的效率。

經發局補充，為激發更多創意能量，將於4月20日在板橋青職基地辦理「112年新北市群眾募資計畫徵件說明會」，活動除邀請以「Azure 掃海機器人湛鬥機」喚起大眾加入海洋清掃行列，並募得千萬元好成績的「臺灣湛藍海洋聯盟」，以及專注於循環經濟，3年內募資金額創下7000萬元佳績的「馳綠國際」分享募資的經驗，更邀請日本最大群募平台Makuake，分享如何透過群眾募資有效拓展國外商品市場，歡迎有興趣的業者踴躍報名(報名網址：https://lihi3.cc/Esvlh)。另「112年度新北市群募輔導計畫」徵件已公告於https://www.ntpc-crowdfunding.com/，歡迎撥打諮詢專線 02-86433592，將由專人提供專業諮詢。