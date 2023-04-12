捷流閥業3月合併營收2.43億元，月增6.9％、年成長8.93％；第一季合併營收6.64億元，年增7.20％，雙雙改寫同期新高。捷流表示，捷流第一季加速先前遞延訂單出貨且認列營收挹注，目前客戶拉貨持續維持穩定水準，捷流持續建制智慧倉儲管理系統等數位化管理升級，有效提升整體產能稼動率，有助於優化庫存管理及滿足客戶訂單交期，對於工業閥門產品接單、出貨，皆有一定挹注，也推升捷流3月及第一季營收雙雙續創歷年同期新高。

捷流指出，台灣石化大廠戮力朝「優油、減碳、潔能」三大轉型策略，提升原油附加價值，帶動石化業者更重視生產、工安等環節，除全面導入智慧化方案，更將生產線維護工作從過去季修或歲修的預防保養，邁向隨時智慧化預警的預知保養，凸顯石化業高安全工安需求，有望加速客戶對工業閥門產品汰換需求，帶動捷流整體接單及出貨動能，穩定成長。

捷流指稱，捷流閥門產品具有耐高壓、耐高、低溫及低洩漏率等高客製化研發製造技術，建構完整工業閥門產品線、垂直水平整合等優勢，有效針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等面向提供專業流體控制解決方案服務能力，皆有助於持續創造整體營運成長動能。

捷流指出，捷流對2023年第二季營運，持審慎樂觀看法。主因是捷流持續看好各產業客戶訂單需求，透過多元產業業務接單模式，積極與客戶排定出貨排程，有效掌握良好產能配置，並提升整體產能稼動率表現，隨客戶拉貨動能增溫，皆有望挹注捷流未來整體營運成長動能。