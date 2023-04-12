縣長鍾東錦等人主持動土儀式。（李京昇攝）

水鶴自辦市地重畫推動40多年，在政府與民間的協調努力下，成功變更為「產業專用區」，為苗栗縣近年最具規模的自辦市地重劃案，占地面積約7.33公頃，12日辦理苗栗交流道產業専用區市地重畫工程開工典禮，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌等人，持鏟動土並焚香祝禱工程順利，工程預計2025年完工，屆時將能成為苗栗重要的產業發展基地，為苗栗鄉親帶來就業機會，更提供無限商機與發展。

水鶴自辦市地重劃區原規畫為貨物轉運中心，但因交通基礎建設未臻完善，無法建築利用，又因長期未開發，其貨物轉運功能已有其他區位供給。水鶴重畫會理事長賴耀星說，當時因中山高速公路，此地編定特定區後沒有開闢道路，無法開發利用，但縣長鍾東錦在議長期間即大力支持與鼓勵，並依照縣長指示的原則合法、對地主要有公平性等兩原則辦理。

水鶴自辦市地重畫區並由民間發起組成重畫會，在縣府的監督及協助下，透過公私協力的方式引入民間力量，預計投入2億3000萬元，全案經都市計畫重新審視後，指定以市地重劃方式開發，變更為產業專用區，重劃完成後，縣府可取得約2.30公頃公共設施用地，包括鄰里公園兼滯洪池、道路、廣場兼停車場用地，也提供可建築用地（產業專用區）約5.03公頃。

在苗栗縣長鍾東錦、水鶴重劃會理事長賴耀星見證下，與議長李文斌、議員許櫻萍、張志宇、曾美露、陳永賢助理、立委徐志榮秘書長、公館鄉長何在鑫等人，共同為苗栗交流道產業専用區市地重畫工程持鏟動土，並且焚香祝禱工程順利、人車平安。

鍾東錦表示，苗栗縣苗栗市公館鄉水鶴自辦市地重畫案交通位置極佳，鄰近國道１號、快速道路，是重要的交通樞紐，變成產業專用區以後，將能造福公館、苗栗、銅鑼、頭屋、獅潭等地鄉親，其中最重要的是產專區在零售業、餐飲業、觀光及旅遊等服務進駐後，將能創造就業機會，進而留住人才、鼓勵生育，達成施政目標。

縣長鍾東錦強調，未來縣府團隊將給予最大協助與支持，讓全案盡速進行、完成招商。水鶴重劃會理事長賴耀星也指出，感謝縣府團隊以及各界在重劃案推動期間的協助，未來將對地方發展與貢獻有正面的影響，也期待在施工期間縣府各局處給予指導與協助，讓工程順利且完善完工。

重畫區工程預計2025年完工，重劃會將會開闢兼具滯洪池功能的公園、廣場兼停車場用地、道路、園道兼溝渠用地等公共設施，並無償提供給縣府，節省政府財政支出。重畫開發後不只促進土地利用、大幅提升土地價值、帶動觀光業及區域發展，更帶給周圍鄰里更優質的生活環境，讓大家生活更加幸福。