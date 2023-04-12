台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻已經提前確定獲得季後賽席次，本季也完成過13連勝佳績，其中3月6場都贏得勝利，陣中後衛林韋翰獲選單月MVP，洋將艾德（Edgaras Zelionis）則奪下單月最佳外援殊榮，是兩人繼去年12月後再度攜手包辦單月獎項。

T1聯盟3月MVP入圍名單中以後場球員占多數，包含特攻後場大將林韋翰、台啤英熊隊長蔣淯安、台南台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉和異軍突起的胡凱翔，數據上林韋翰以平均每場13.2分、8.2籃板、10.5助攻、2.5抄截，在球迷票選獲得1712票、媒體票選獲得20張5分票的肯定，高分搶下單月MVP獎項。

至於單月最佳外援入圍者各有所長，像英熊柯歐斯（Michael Qualls）平均每場可轟32.4分、獵鷹阿修羅（Robert Upshaw）有平均每場16.8籃板能力、海神布銳克曼（Jason Brickman）則是平均每場傳出10.8次助攻，但是3月後3場賽事受傷缺席的特攻洋將艾德，出賽3場就高效率貢獻21分、14籃板、2助攻、1.3抄截、1阻攻，穩定的投籃命中率與全方位表現，在球迷和媒體選票分別獲得1464票與18張5分票，最終獲得單月最佳外援榮譽。

T1聯盟2022-23賽3月MVP新北中信特攻林韋翰。（T1聯盟提供）