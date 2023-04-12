《女人我最大》網路節目《玩美研究室》的主持擔當王思佳親自上陣拍攝4月號策展封面人物，快2歲的女兒「小王美」也難得現身入鏡，萌翻全場。「浮誇女王」之稱的王思佳說女兒已漸漸懂得表達喜好，「我已開始適應女兒即將展開自己獨特的穿搭功力，說不定以後會比我還浮誇。」

王思佳表示，小時候受到媽媽嚴格的管教與規範，現在為人母反而想給女兒更大的空間去探索，要讓女兒有犯錯的機會才能真正領悟事情的對錯，並讓女兒知道「媽媽永遠是妳最好的朋友」。

王思佳產後身材依舊火辣，不排斥再生。（TVBS提供）

王思佳表示目前不排斥生第2胎甚至第3胎，「男女都無所謂，小孩彼此有伴也不錯。」產後身材依舊火辣，王思佳特別提醒：「不要以蔬菜水果為主食，因為糖分很高，我的飲食以蛋白質為主，然後不碰手搖飲，現代人都把手搖當精神糧食，但當你把這樣東西拿掉後，你會發現身材會有很大的變化。」

很多媽媽面對產後走樣的身材都感到很崩潰，王思佳說自己也是這樣走過來，建議媽媽們不要給自己太大壓力，更不要用節食來控制體重，最重要的是「接受自己不同時期的美」。