弗拉德在報告提出以下幾個可能發生的情境：

●美國3月總體CPI年通膨率高於2月的6%，標普500指數將下跌至少2%。

●總體CPI年增率為5.1%或更低，則美股可能走高。

該資深操盤手表示，股市希望得到比較溫和的通膨數據，如果數據過熱，聯準會接下來的行動將增添更多的混亂與不確定性。在周三數據出爐之前，目前聯邦基金期貨押注的是「5月再次升息」，但對於「第四季將大幅降息」則仍抱持觀望態度。

自今年1月以來，標普500指數已經上漲7%，部分原因即是市場認為美國經濟衰退的可能性升高，聯準會將在今年晚些時候「轉向」，並放寬貨幣政策。

分析師普遍預期美國3月整體與核心CPI月漲幅分別下滑至0.2%和0.4%。與去年同期相比，3月總體CPI通膨率估將從6.0%大幅放緩至5.2%。但排除波動較高的食品與能源價格後，核心CPI年漲幅估將從5.5%升至5.6%。

根據CME的FedWatch工具，由於通膨要回落到2%目標進展緩慢，期貨市場普遍預期聯準會5月會議將再次升息25個基點的可能性為71.8%。

聯準會在3月會議宣布升息25個基點，使其基準利率升至介於4.75%～5.00%，並表明今年應該只會再升息1次。主席鮑爾（Jerome Powell）在會後表示，FOMC在會議上「曾考慮暫停升息」，但基於中期的通膨數據以及因為就業市場仍然強勁，最終一致決定升息25個基點。

市場根據3月會議聲明認為聯準會的升息周期可能已經接近尾聲，但鮑爾在會後澄清央行立場，稱「這場對抗通膨的戰爭尚未結束」，暗示為了抑制通膨，必要時仍可能進一步升息。