汐止爆槍響！BMW「拒檢衝撞」員警負傷開槍 通緝犯逃逸 16:252023/04/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方尋獲逃逸車輛。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方尋獲逃逸車輛。（警方提供） 新北市汐止警分局員警今（12）日下午1時50分許在大同路3段盤查可疑自小客車，駕駛謊報身分，被員警識破，駕駛隨即駕車加速往基隆方向逃逸，員警即騎警車緊隨於後，追至大安街口時，駕駛突然倒車欲衝撞員警，員警隨即朝車輛左後側開1槍，但仍被該車逃逸。 員警遭歹徒駕車衝撞，造成手腳擦、挫傷，經送汐止國泰醫院治療已無大礙。 警方稍晚在汐止區大同路一段已尋獲該輛自小客車，但犯嫌已逃逸；警方已掌握逃逸歹徒是槍砲通緝犯蔄姓男子，現正積極追緝中。 #開槍 #衝撞 #汐止 #通緝犯 #逃逸 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。