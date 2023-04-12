警方尋獲逃逸車輛。（警方提供）

新北市汐止警分局員警今（12）日下午1時50分許在大同路3段盤查可疑自小客車，駕駛謊報身分，被員警識破，駕駛隨即駕車加速往基隆方向逃逸，員警即騎警車緊隨於後，追至大安街口時，駕駛突然倒車欲衝撞員警，員警隨即朝車輛左後側開1槍，但仍被該車逃逸。

員警遭歹徒駕車衝撞，造成手腳擦、挫傷，經送汐止國泰醫院治療已無大礙。

警方稍晚在汐止區大同路一段已尋獲該輛自小客車，但犯嫌已逃逸；警方已掌握逃逸歹徒是槍砲通緝犯蔄姓男子，現正積極追緝中。