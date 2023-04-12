民進黨高雄左楠區立委劉世芳11日發布聲明指出，自己因健康因素，放棄民進黨立法委員提名，確定不角逐連任，引發各界譁然。而國民黨高市議員陳玫娟12日則在左營區哈囉市場掛上第1面立委初選宣傳看板，並正式宣布投入左楠立委選戰。

國民黨高雄市議員陳玫娟12日宣布競選左楠區立委，在左營區哈囉市場掛上第一面廣告看板。（林瑞益攝）

陳玫娟表示，自己擔任過6屆市議員，同時是土生土長的左楠囝仔，深耕左楠地區已20年，她選立委是要擴大服務，所以不怕被貼上「落跑議員」的標籤，今天掛出首面立委競選看板的用意就是告訴大家，她已經下定決心要為自己所愛的故鄉做出最大努力，希望未來能夠進入國會替民眾好好打拚。

陳玫娟坦言，她先前就有參選立委的規畫，所以選在12日掛看板也是早就安排好的既定行程，但卻在11日聽到劉世芳突然宣布退選的消息，她們都相當驚訝、錯愕，不過，無論民進黨的狀況如何，她都應該先把自己準備好，才有機會贏得選戰。

國民黨高雄市議員陳玫娟12日宣布競選左楠區立委，在左營區哈囉市場掛上第一面廣告看板。（林瑞益攝）

針對國民黨前立委張顯耀於12日上午也宣布有意參選左楠地區立委，陳玫娟認為，國民黨在如此低迷的時刻有多人願意扛起責任，且有志一同為左楠地區盡一分心力，絕對是件好事，然而黨內初選有一定的機制，相信國民黨一定能推出最強人選，她也會全力爭取出線，代表國民黨贏得選戰。另外，未來進入國會一定是不分黨派為地方爭取權益，所以她必然會尋求它黨、友黨共同合作，設法勝選。