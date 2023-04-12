屏東滿州鄉往恆春鎮的屏200線出火路段，4月10日下午5時許發生一起車禍事故，一輛轎車疑似因車速過快左轉時突然失控，直接撞進路旁墓園，驚險過程全被後車行車紀錄器所拍下，警方獲報後趕抵現場，所幸駕駛僅輕微擦傷，酒測值為零，詳細事故原因仍待調查釐清。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享事故行車紀錄器影片，只見畫面中，民眾駕車行經屏200線出火路段時，目睹前方一輛福特轎車車速極快，研判應該是「在地ㄟㄛ」，但左轉彎時卻突然失控「甩尾！左偏！撞溝！翻滾！」，直接衝進路旁墓園，連翻兩圈，場面相當驚險，而目睹全程的駕駛也趕緊下車查看狀況，並協助報警，所幸駕駛有繫安全帶並無大礙。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「剛好現場掩埋」、「目的地在你左手邊…」、「左邊剛好是墓地嗎」、「大白天夜總會還沒營業…」、「衝進人家的家裡面」、「旋轉、跳躍、我閉著眼」。