新北市新店區寶安街沿著瑠公圳通行，北側圳溝部分陸續已被加蓋，設置人行道，但偏向街尾的圳溝卻長期沒加蓋，周邊居民常被惡臭味困擾，且一旁街道狹小，消防車等救援車輛根本難以通行，立委羅明才今召集市府、農田水利署等單位協調會勘，針對用地取得、圳溝加蓋提出計畫，盼盡速解決困擾地方30、40年的問題。

瑠公圳過去灌溉地方的重要水源，隨著都市發展喪失農業灌溉功能，變為社區排水用途，隨著捷運開發等因素，寶安街北側幾乎都已加蓋，設置道路和人行道，但寶安街26號南側的圳溝卻遲未加蓋，加上周邊部分汙水接管未完成，惡臭味頻傳，甚至可見老鼠在圳溝亂竄。

寶安里長宋美雪表示，寶安街底是死胡同，這段圳溝不加蓋的話，若遇到火災等災害，根本很難救災，民眾也常感嘆南北兩樣情，等了好幾十年僅剩這段未處理。

對此，立委羅明才今邀集主計處、農田水利署、營建署、新北市府等單位到場會勘，雖然該塊圳溝地所有權屬農水署，農水署卻強調，瑠公圳目前已是作為社區排水使用，不是灌溉事業，單位無法撥經費，仍須依農田水利法有償撥用給市府加蓋。

農水署副署長陳衍源表示，這段範圍有11筆土地、總長約210公尺，有償撥用須5至6億元，市府可以分8期付款，也可採取容積調派取得。針對是否可支應新北市府經費，主計處副主計長蔡鴻坤表示，中央施政有一定的處理準則，新店區公所要提計畫，若編預算財源不足，中央會有一定設算公式補助，只要市府協調好，問題不大。

羅明才也現場協調各單位，新店區公所現場也同意將在6月底前提出相關計畫，呈報給市府編列經費，他也會隨時緊盯進度，6月還會再匯集各單位，到場會勘，若市府有缺經費可以找他，他一年替市府向中央爭取上百億元，若有需要他會再向主計處爭取。

另外，地方居民反映農水署未善盡地主管理責任，讓圳溝垃圾、惡臭不斷，羅明才也說，市府每年已編列200萬元預算給區公所，希望落實打掃，若有亂丟垃圾、排放廢水問題，盼環保局人員勤於開罰，若找不到行為人，農水署也須扛起責任，民眾有需求都可通報服務處，將隨call市府開罰。