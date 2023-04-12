曾出演電影《幸福綠皮書》的好萊塢男星弗蘭克瓦利龍加（Frank Vallelonga Jr.），於2022年底被發現倒臥在美國紐約街頭身亡，享壽60歲，當時警方懷疑他的遺體是遭人棄屍，並逮捕一名可疑男子，而男子則供稱他因「服藥過量」身亡。對此，經過調查後，法醫認定弗蘭克的死因為「吩坦尼及古柯鹼攝取過量。」

據《每日郵報》報導，弗蘭克在去年11月28日被發現倒臥在紐約一間工廠前的人行道上，且身上沒有明顯的外傷痕跡，警方經過調查後在發現屍體的第二天逮捕一名35歲男子，雖然警方認為男子與弗蘭克的死因無關，但仍懷疑其有疑似隱匿屍體、偷竊車輛，而後將之棄屍的嫌疑。

Actor Frank Vallelonga Jr. is found dead on New York City street https://t.co/mBkytogejT — Daily Mail US (@DailyMail) December 1, 2022

當時警方曾透露弗蘭克的死因或與「服藥過量」有關，但詳細內容還有待法醫檢驗。對此，綜合外媒報導，經過4個月調查後，紐約市法醫發出聲明，證實弗蘭克是因「過量吸食吩坦尼及古柯鹼所引起的急性中毒」而身亡。

'Green Book' actor Frank Vallelonga Jr. cause of death confirmed as fentanyl, cocaine overdose https://t.co/UiGEURdcYv — Fox News (@FoxNews) April 11, 2023

事實上，電影《幸福綠皮書》取材自弗蘭克瓦利龍加爸爸的真實故事，而他也在其中扮演親戚叔叔一角。該片播出後獲得不俗的反響，除了在第76屆金球獎抱走3獎外，也一舉奪得第91屆奧斯卡最佳影片、最佳男配角和最佳原創劇本等3項大獎。

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