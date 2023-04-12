高雄市正修科技大學土木系一年級同學李舜智參加「第53屆全國技能競賽南區分區技能競賽」，在砌磚職類的青年組獲得銀牌。（正修科大提供／林雅惠傳真）

高雄市正修科技大學土木系一年級同學李舜智參加「第53屆全國技能競賽南區分區技能競賽」，在砌磚職類的青年組獲得銀牌，接著挑戰7月份全國大賽，盼藉由不斷努力與練習，通過國手選拔，再代表台灣參加亞洲技能競賽，最後進入國際技能競賽，讓世界看到台灣。

李舜智去年曾代表中正高工獲得同項競賽第3名，這次獲得「第53屆全國技能競賽南區分區技能競賽」砌磚職類銀牌，同時刷新正修科大土木與空間資訊系該項得獎紀錄；裁判長對他的作品講評，形容為「巧奪天工、爐火純金」。

今年兔年特以兔字為砌磚題目，競賽時間上半場2小時，下半場2小時45分，不論是作品外觀完整性、正確性、精確性，也同時考驗著選手們的體力。

指導老師王心怡說，生活在鋼筋水泥的都市叢林，砌磚技術與藝術，在土木工程中扮演著重要的角色；不論是結構的穩定性、耐用性、環保性，以及砌磚手藝與文化，對都市整體發展相當重要。

土木系主任田坤國表示，在砌磚的生產和使用過程中，考慮到資源節約以及減少環境污染，對環境永續發展有著重要的影響，所以，藉由砌磚技術的培育，讓學生與環境永續之間有更多融合與互動。

李舜智說，在就讀中正高工時對「砌磚」就有莫名的吸引力，在師長指導下，開始了解砌磚的重點。這一次的技能競賽中，一開始從視圖就發現做不完比賽題目，但還是盡自己最大的力量，把作品做到最理想的狀態。「之後全國賽時，一定會傾盡全力不負眾望。」