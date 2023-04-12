「協助職業災害勞工重返職場補助」已經開始受理，勞工可以申請「職能復健津貼」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「協助職業災害勞工重返職場補助」已經開始受理，雇主可以申請「輔助設施補助」與「雇用職災勞工補助」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為因應《勞工職業災害保險及保護法》，「協助職業災害勞工重返職場補助」已經開始受理，補助內容包含雇主可以申請的「輔助設施補助」與「雇用職災勞工補助」；職災勞工更別讓權益睡著了，可以申請「職能復健津貼」，在職能復健時，可以得到部分的經濟支持。

因應《勞工職業災害保險及保護法》，提升職業災害勞工重返職場的效能與串聯協助資源的網絡，勞動部今年度認可的新竹市轄內職業災害網絡醫院與職能復健專責醫院已正式上路，分別是新竹馬偕紀念醫院、台大醫院新竹分院與新竹科學園區員工診所。

此外，台大新竹分院兼具職業傷病診治專責醫院與認可職能復健專業機構，能提供申請補助所需的復工評估與職能復健強化訓練。

新竹市政府勞工處表示，市府關心每位勞工朋友，透過專業醫療院所，能夠有效且專業的協助職災勞工與雇主擬定復工計畫，提供工作調整建議，讓職災勞工能夠盡速重返原職場。

勞工處說明，過去許多勞工在發生職災後未及時就醫，或是過1段時間才出現因為職災產生的身心症狀。除了對生活造成負擔外，往往對職災的認定會有疑慮，甚至因此和雇主有勞資糾紛。

此時，職醫科醫生的專業評估報告就扮演至關重要的角色，從前端申請職災勞保相關給付、休養期間請假，到後端想要重新回到職場時也可以依據醫生的建議來調整工作內容。

成功申請職能復健津貼的林小姐表示，去年她在上班途中發生車禍，造成左腳骨折以及肋骨受傷後，因為休養時間較長，肌力退化無法施力，有段時間連機車都牽不動，更不用說獨自騎車上下班。

後來經過醫師的建議，開始進行工作能力強化訓練，比起一般復健，更著重訓練工作會使用到的肌肉與細部操作能力，而林小姐在完成為期4周的工作強化訓練後，也順利回到原職場工作。

勞工處長黃錦源提醒，「協助職業災害勞工重返職場補助」已經開始受理，補助內容包含雇主可以申請的「輔助設施補助」與「雇用職災勞工補助」。

勞工可以申請「職能復健津貼」，希望通過這些補助，能讓勞工朋友在進行職能復健以後，可以得到部分的經濟支持，也鼓勵雇主朋友提供更完善與適當的職場環境，共創勞雇雙贏的局面。

勞工處補充，職災勞工或雇主有相關服務需求，可洽詢新竹市3家院所，亦可聯繫新竹市政府勞工處的職災個案管理師與職災重建行政協助人員諮詢，職災重返職場補助相關申請書件可至新竹市勞工處網站下載。