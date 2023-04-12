桃園2023龍岡米干節將在4月22日登場，這也是睽違5年重新回到魅力金三角商圈舉辦，有人擔憂屆時交通塞爆，商圈店家則認為忠貞地區是米干節發源地，理應回到在地舉辦。桃園市觀光旅遊局評估活動期間單日旅客人次為1.5至2萬人，將協調超過500名警力及義交規畫交通疏導與接駁，期盼將龍岡米干節推廣成為桃園觀光經典品牌。

觀旅局表示，金三角商圈以滇緬泰移民文化為特色，忠貞市場400個傳統攤位與超過50間各式米干店，形成多元豐富的飲食文化，龍岡米干節前幾年因交通問題加上疫情因素等選在龍岡大操場舉辦，發現民眾造訪多半只是逛個攤位就回家，無法真正促進在地商圈繁榮，這次選擇重回忠貞地區舉辦，希望為店家帶進遊客消費實質效益外，今年也將增設街道藝術等裝置增添亮點，讓遊客造訪1次就留下好印象，就算平日沒辦活動，還是會想再來玩。

魅力金三角地方特色產業發展協會理事長李福英認為，米干節起源於在地商圈，前幾年轉移到龍岡大操場舉辦活動，參加會覺得空虛，因為與在地沒有連結，在地忠貞新村在這幾年進步很多，商家也成功引進人潮，商圈的發展和在地住戶之間可能造成不平衡，但希望與政府局處共同努力多與在地溝通，不會因此停止往前，也希望讓觀光效益極大化。平鎮區貿易里長宋子毅認為，要回到忠貞地區舉辦才是名符其實的龍岡米干節，他非常歡迎，除希望市府做好交通疏導外，雖然忠貞地區周邊停車場多，但車位顯然仍不足，在龍岡大操場辦理停車接駁車次一定要密集，別讓遊客苦等影響出遊興致。

觀旅局表示，今年活動第1周水花慶典在4月22、23日舉辦，第2周火把求吉則是4月29至5月1日，有特色踩街、文化體驗、主題之夜及民族遊戲等，預估每日遊客人數落在1.5至2萬人次，尖峰時段主活動區最高則為3000人次，活動期間有3層交通管制，龍岡大操場規畫停車場接駁，可容納800輛汽車與100台機車，義交規畫14處交通疏導點，平鎮及中壢警分局5天假日將派425名警力支援安全巡邏、事故處理及停車秩序管理。