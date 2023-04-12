法國總統馬克宏此前表示，在台灣問題上，歐洲不應追隨美國或是中國，此言論招致了外界的一些批評。美國前總統川普昨天指責馬克龍的表態是在迎合中國。今天（4月12日）中國外交部發言人汪文斌對此回應，「有的國家不希望看到別國獨立自主」。

據法國媒體報導稱，日前訪華結束的馬克宏已經返回巴黎。而在返程中，馬克宏在許多問題上的觀點也發生改變，例如馬克宏認為歐洲在未來應該減少對美國的依賴，尤其是對美元的依賴，這些都是必須的；而對於台海問題，馬克宏則表示歐洲應當思考追隨美國加劇台海危機會帶來什麼，中美對抗如果加劇，只會讓歐洲失去爭取戰略自主的時間窗口，使歐洲不得不陷入美國創造的危機之中。同時馬克宏還強調，歐洲不應該介入中美交鋒，尤其是敏感的台海問題，保持自身戰略自主，並成為繼美國、中國之後的第三大勢力。

不過，馬克宏的言論招致川普抨擊。「你是法新社的記者，格外關注馬克宏總統訪華的相關消息可以理解。」汪文斌今天在例行記者會中表示，不久前，法國總統馬克宏成功訪華，雙方達成重要共識，為深化中法、中歐合作注入新動力。中方注意到，馬克宏總統關於歐洲應堅持戰略自主，避免捲入集團對抗的觀點招致一些批評的聲音，特別是來自美國的批評，中方對此並不感到驚訝。

汪文斌表示，「我們想告訴大家的是，有的國家並不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意，但是堅持戰略自主將會贏得更多尊重、更多的朋友，搞脅迫施壓只會遭到更多的抵制和反對。」