共軍雖聲稱結束對台軍演，但軍方今天表示，由於迄今仍有共機艦持續在周邊海空域，國軍8日上午8時宣布提升「加強戒備」迄今尚未結束；另外，將官在下午的國防部記者會更著迷彩服，場面嚴肅。

中共解放軍東部戰區發言人施毅10日傍晚宣布，東部戰區完成8日至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

國防部下午舉行「中共軍演暨年度民安演習規劃說明」記者會，副總長暨執行官鄭榮豐中將、情報次長室次長顏有賢中將、作戰及計畫次長室次長李天龍中將、國防部發言人孫立方少將、全動署物力動員處長沈威志等人出席。

軍方人士表示，為應對潛在威脅，國防部8日上午8時起宣布提升「加強戒備」，防區正副主官不可同時離營，但中共迄今仍有機艦在台灣周邊海空域活動，加強戒備迄今仍未結束；另外，出席記者會的將官均身著迷彩服，場面相當嚴肅，而上一次將官著迷彩服出席記者會，則是去年8月中共圍台軍演時。

孫立方也在記者會上表示，中共目前仍有機艦持續對台騷擾，國防部對於這種破壞和平穩定的舉措表達嚴正譴責，同時官兵也以訓練為著眼的態度應對敵情，以守護台灣民主、主權跟國土為目標，且國軍有能力，也有決心能達成。