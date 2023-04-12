安心亞今穿著性感賽車服，擔任犇亞證券與上海商業儲蓄銀行聯合推出「圈存交易」品牌大使，出席記者會。提到投資，安心亞自招以前是衝動型投資人，沒做功課，搞不清楚投資內容，聽朋友鼓吹下手哪一支股票，就會跟著進場，但都賠錢；或是聽信銀行行員推薦買美國基金投資，錢投進去就剩一半，「我不知道基金是幹嘛的，行員的臉又很誠懇，就被灌迷湯，沒想到投下去有風險。」

安心亞今分享投資經驗。（粘耿豪攝）

現在安心亞把賺來的錢都交給媽媽保管，會幫她處理投資股票、基金等，也有在台南買房，總算把辛苦賺來的錢守住，「因為媽媽知道我的個性太容易相信別人，曾有制止我買股票，事實證明她是對的。」媽媽現在每個月會固定轉錢到她的帳戶當零用錢，零用錢大概有6位數，記者驚呼很多，她氣說：「很合理吧，我工作那麼辛苦！這五天都睡不到六小時。」安心亞也透露最近專心工作，物慾也較低，鮮少買名牌。

安心亞秀出一雙長腿，性感登場。（粘耿豪攝）

安心亞和楊子儀在《牛車來去》搭檔有床戲橋段，即使拍了7場對手戲，但她卻不曉得楊子儀遭三立封殺，她直覺回覆：「可能他檔期不行吧。」覺得可能是誤會，打算等下去關心他一下，畢竟楊子儀個性很好，最後還模糊回憶起自己也曾被封殺過2次，可是想破頭也想不起是什麼了。