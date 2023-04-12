全中運射擊項目11日迎來第2天賽事，由來自全國各縣市高中女子好手登場較勁，經過一整天的競賽，高中女子組射擊賽事成績結果出爐，10公尺空氣手槍團體賽由桃園市平鎮高中奪得金牌、10公尺空氣手槍個人賽由高雄市左營高中奪金、10公尺空氣步槍團體賽由新北市光復高中奪金、10公尺空氣步槍個人賽由新北市光復高中奪金。

全中運執委會指出，當天上午展開10公尺空氣手槍及步槍預賽，每位選手須在75分鐘內射擊60發子彈，每發子彈命中位置紀錄成績，依比賽結果進行總分排名，取總分前8名選手進入最後決賽。今年高中女子組10公尺空氣手槍競爭十分激烈，第8名與第9名同為550分，同分結果以射中內10分次數最多者獲勝，比較結果第8名內10分計11次略勝第9名的10次。

經過1天的競賽，射擊高中女子組10公尺空氣手槍團體賽成績由桃園市平鎮高中奪金牌、桃園市南崁高中奪銀、桃園市中壢家商奪銅牌。值得一提的是新竹縣東泰高中吳羽婕、劉芯妘、江育彤共同組成射擊隊去年10月才成立，今年初次參加比賽即獲得團體第6名亮眼成績。

10公尺空氣步槍團體賽成績由新北市光復高中奪金、新北市林口高中奪銀、桃園市中壢家商奪銅。高中女子組10公尺空氣手槍個人賽決賽，經過五輪比拼及金牌戰後，由高雄市左營高中奪金、桃園市平鎮高中奪銀、桃園市平鎮高中奪銅。

高中女子組10公尺空氣步槍個人賽決賽獲獎排名由金、銀、銅依序為：新北市光復高中、新北市林口高中、桃園市中壢家商。本次比賽最後金牌戰由新北市光復高中陳妍卉對上新北市林口高中陳淇，過程由陳妍卉取得4分領先，但陳淇急起直追，戰成4比4平手，這也是本場比賽唯一一次平手。最終由陳妍卉以16比10的成績獲得金牌。