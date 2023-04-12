乾杯3月自結合併營收3.52億元，月減10.28％、年增達37.74％，其中台灣2.33億元，月減10.3％、年增21.39％，中國大陸1.19億元，月減10.25％、年增86.9％，均創同期新高。累計首季合併營收達12.33億元，季增達16.1％、年增達36.28％，改寫歷史新高。

乾杯表示，受惠解封帶動市場強勁消費潮，兩岸餐飲與跨境旅遊市場復甦，配合展店效益挹注，挹注1、2月營收分創歷史新高及第三高，3月雖步入淡季，表現亦持穩高檔、續創同期新高，帶動首季營收再締新猷。

乾杯指出，台灣受惠疫後市場熱絡及白色情人節來客提升逾2成，3月既有門市業績成長6％，配合門市年增7間挹注，使業績成長逾2成。「和牛物產」外販事業與「乾杯超市」零售事業透過新品行銷與業務拓展，營收增長2成，帶動3月台灣營收淡季不淡、續創同期高。

而中國大陸事業去年因疫情重擊營運、比較基期較低，今年營運在解封後重返正軌、市場穩步復甦，配合3月8日女王節帶動聚餐需求、當日業績創當月次高，以及展店效益挹注，使中國大陸3月營收年增達近9成，亦創同期新高。

展望後市，乾杯第二季在台灣規畫新展3家門市，包括「老乾杯」及「黑毛屋」將進駐NOKE忠泰樂生活，新品牌「高木和牛食堂」則將進駐台中三井Lalaport北館，配合政府普發6000元刺激消費及母親節大檔帶動聚餐需求，集團對營運表現維持樂觀。