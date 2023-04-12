藝人大飛（本名：吳志慶）在《大學生了沒》中出道，因模仿黃渤、庾澄慶等藝人獲得關注，後來在各大綜藝節目擔任嘉賓，前陣子他才在節目上透露因喝醉摔下樓梯導致骨折，不料3月底他開車外出，警方攔查發現酒測值超標，大飛透過經紀人鄭重道歉「接受一切法律的制裁」。

根據《ETtoday星光雲》報導，大飛前一天聚會喝酒，隔天下午去運動時酒還沒退，「我會接受一切法律的制裁，記取教訓，絕對不再犯。」據悉，大飛3月底在Barcode夜店幫友人慶生，聚會上有喝酒，回家後隔日開車外出於北市萬大路遭警方攔查，經檢測後發現酒測值超標，依公共危險罪現行犯移送台北地檢署偵辦。檢方調查時大飛坦承酒駕，並表示後悔，願意配合協助反酒駕等政令宣導，檢方因他坦承犯行，給予期間1年的緩起訴處分，條件是向公庫支付3萬元。

大飛2月時曾上節目《小明星大跟班》透露過去他和女友吵架後，約朋友出門喝酒，朋友離開後他自己跑去另外一家酒吧，沒想到走樓梯時不小心失足，摔下樓梯後失去意識，隔天醒來後才看到家人都在身邊，自己被送進急診室，「我整個臉是倒在血裡，半邊臉全碎掉。」也因為受傷導致丟了《大學生了沒》的代班主持機會，讓他懊悔不已。

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