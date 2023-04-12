北部11人登山隊伍3月31日從仁愛鄉萬大林道入山，將攀登干卓萬山、卓社大山等百岳，1日66歲蔣姓隊員失蹤，搜救人員2日獲報搜尋11天，12日搜救人員架設繩索下切干卓萬山附近斷崖第3拉繩處100公尺深處，尋獲蔣姓男子罹難大體，已將其遺體拉上步道，待天候允許由直升機吊掛下山帶他回家。

干卓萬山海拔3258M，為卡社溪、萬大南溪的分水嶺，山勢東峭逐峰遞降，西脊起伏較小，山頂由細碎礫土構成。由於干卓萬群峰一路得鑽比人還高的箭竹林，加上3個斷崖區及相連的瘦稜，讓干卓萬群峰和南三段、奇萊東稜、馬博橫斷這4條縱走路線，被台灣山岳界稱為四大障礙。

搜救人員合力將蔣姓男子遺體拉上步道，待天候允許由直升機吊掛下山。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

據了解，11人登山隊成員來自桃園市、新北市，3月31日從仁愛鄉萬大林道入山，將攀登干卓萬群峰，預計4月3日自武界林道下山，蔣姓男子腳程較慢，入山後一直走在隊伍後方，未料1日成功攀登干卓萬山登頂後，當天傍晚蔣姓男子在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處失聯，隊員遲遲等不到他歸隊，2日清晨6時許報警，很不幸蔣男果真在該處失足墜崖身亡。

南投縣消防局指出，獲報經11日搜索，出動多架次直升機運輸搜救人員，共計達38人次參與搜救，新北市新板山搜義消12日架設繩索下切干卓萬山斷崖第3拉繩處下方達100公尺處，終於尋獲蔣姓男子罹難的大體，合力將其拖拉至可吊掛點，待天候允許，由直升機吊掛至奧萬大停機坪，警方報驗後，將遺體發還家屬。

南投縣政府消防局強調「山永遠在」，呼籲民眾參加登山活動時，務必考量天候狀況，並衡量自身身體狀況，以免憾事發生。