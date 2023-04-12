為配合中央前瞻基礎建設，屏東縣政府選定適當區域規劃「屏東縣運動休閒園區」，12日經過第4次流標，但終於有2家廠商願意投標，屏縣府表示，將在設計上進行微調，20日將再公開招標。

在前屏東縣長潘孟安與現任縣長周春米向中央爭取預算下，屏東縣立國際棒球場興建工程即將在今年度發包興建，預計4年後完工，不僅使屏東有符合國際標準的棒球場比賽場地，得以舉辦國內外大型的棒球賽，並爭取舉辦國際棒球運動賽會，提升臺灣國際地位及能見度。

無奈發包過程遭遇疫情及公共工程缺工攪局，不僅建築成本提供，更幾乎找不到施作工班，使得廠商不敢輕易投標，前3次公開招標不見一家廠商，經過舉辦多場說明會，且積極邀標，第4次才有2家廠商前來。

楊慶哲說，接續將維持預算，並在設計上進行微調，下次招標只要有一家廠商投標，便能進入評選階段。

屏東縣立國際棒球場球場可容納觀眾人數1萬5000席，分別為內野看台區1萬席觀眾、外野看台區5000席，總開發經費約25.9億元，由中央補助其中7.5億元，縣府自行負擔18.4億元；球場2樓平台並設置有商店街，球場周邊提供汽、機車停車位並且引入智慧化停車系統，提升機動性及管理效率。

未來運動休閒園區完成後結合體育、休閒、娛樂及觀光，可望將成為南台灣運動設施最完備場地，將吸引全台各地愛好體育民眾，前往屏東觀賽休憩，擴大屏東縣觀光效益，盼能繁榮地方經濟，促進區域發展及產業升級。