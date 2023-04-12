創立於1998年的全球客家崇正聯合總會(簡稱全聯會) ，於去年成立線上客家元宇宙線上文化VR館，今年全聯會將配合世界客家博覽會在台灣，在台灣更深入的推廣兩岸客家文化交流活動，推展年輕族群能更認識客家文化。

全聯會總執行長曾觀濤表示，全聯會歷史悠久，於1998年成立於客家代表大會，秉持客家先賢以天下為己任、鄉親聯係並籌辦客家大小活動，在海內外都有深厚的影響力。

台灣是客家族群聚集重鎮，曾觀濤表說今年全聯會配合世界客家博覽會在台灣，將於台灣更深入推動兩岸客家文化交流。全球客家崇正會聯合總會去年於線上所成立的客家元宇宙線上文化VR館，結合豐饒的客家歷 史人文、客庄地景、時序物產、美食生活與語言體驗，並透過擬實境將文化重新整合。完成 了「客庄族群」「 豐騰味緒」「 客家名人 」「為民發聲」 「來趣上客」「 歲時祭儀」「 嬉 客來尞」八個展廳，希望透過線上多元的傳遞來保存客家文化。

(圖/業者提供)

曾觀濤表示，為民發聲反映民眾訴求，全球客家崇正聯合總會一直以來都是倡議兩岸和平，關注民生安樂。然而，台灣缺蛋問題長久以來遲遲以來，未能解決，以及盛夏將要來臨，電價漲幅及缺電斷電問題，恐將陸續出現。另外在百姓叫苦連篇下，蔡政府竟然過境美國，這將是對兩岸關係，台海安全問題造成相當程度的考驗，對此，全聯會將秉持著為民發聲的社會責任，透過以上議題，讓年輕族群針對民生問題及蔡總統出訪美國發表意見。