化部在台中刑務所召開第一次全國諮詢會議，諮詢委員及台中市代表等人參加。（文化部文資局提供／陳淑芬台中傳真）

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所，文化部長史哲今天在台中表示，「漫博館，一點都不慢」，拍板定案不到2周已展開移交協商準備、諮詢會議，同步舉辦公共建設修正計畫提報等工作，實踐「立即啟動、立即策展、立即享受」，並允諾年底前要讓大家在台中看見精彩台漫。

漫博館基地面積2.75公頃，總使用空間超過4300坪，包含19棟歷史建築、北側新建主場館。文化部表示，園區規畫博物館、圖書館及創意基地等，已提出移交及研商議題清單，加速撥用、營運移轉等工作，今天在台中刑務所召開第一次全國諮詢會議，19位諮詢委員及台中市代表等人與會。

史哲在會中強調，為加速籌備漫博館，今年4月1日拍板落腳台中刑務所後，不到2周已展開移交協商準備、諮詢會，並同步辦理公共建設修正計畫提報等工作，實踐「立即啟動、立即策展、立即享受」承諾。

今天首場諮詢會討論典藏政策、展示與教育推廣及產業串聯等議題，委員提出包括典藏部分應蒐藏完整台漫歷史、台灣人漫畫記憶及台灣漫畫家努力軌跡，甚至國際漫畫經典作品；可思考成立一座「未完成的博物館」，藉由不同建物間場地的改變、串聯，滾動思考博物館的可能性；期待台中市府能協助創作者，善用交通及周邊的商業發展，讓台中成為「漫畫友善城市」。

在推廣及產業串連等部分，有委員建議舉辦節慶、市集、體驗、駐村漫畫家交流等活動，可擴展台漫人口；與在地的書店、美術館、文創等合作，到跨界的動畫、電影、戲劇，作為「內容產業的孵化器」，讓世界看見台灣的文化新地標。