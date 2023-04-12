日本超人氣漫畫《淘氣小親親》被亞洲各國翻拍成電視劇《惡作劇之吻》，1996年由柏原崇和佐藤藍子主演的日版，被譽為最經典的，也捧紅兩人和其他演員，其中飾演第二女主角的小澤真珠驚人美貌更是轟動一時，還被形容是關之琳和李嘉欣2大美人綜合體。不過，現年46歲的小澤真珠疑似劣化，現況被笑撞臉電影《哈比人》中的「咕嚕」。

小澤真珠當年在日劇《惡作劇之吻》中飾演松本麗子，一名有著絕世美貌的高傲千金，美到人氣不輸女主角；而小澤真珠被形容乍看像李嘉欣，嘴巴又有關之琳的神韻，立體五官加上炯炯有神的大眼睛，還有人說她是集齊所有美人的優點於一身，讓她風靡80年代。

46歲的小澤真珠日前在IG分享近況，被網友發現竟撞臉《哈比人》中的咕嚕。（圖／摘自小澤真珠IG、摘自微博）

不過，小澤真珠在2014年嫁給小她8歲的牙醫後，婚後生下2個孩子，重心也轉往家庭，淡出演藝圈，偶爾只能從她的IG得知近況；9日小澤真珠分享參加女兒入學典禮的照片，46歲的她臉上皺紋變多，又瘦了不少，大眼睛意外看起來突兀，笑起來被發現撞臉電影《哈比人》中的「咕嚕」，與當年外型差很大。

許多網友看到自己心目中的女神急速衰老的模樣都很震驚，「帶小孩真的很辛苦吧，小澤真珠從女神變咕嚕」、「笑起來沒那麼美了」；但有不少粉絲仍力挺，留言替她加油打氣，「身為媽媽這樣子就很漂亮了」、「好喜歡真珠，櫻花旁邊的妳，人比花嬌」。