桃園市楊梅區公所盼透過研習課程，培育在地田調人才。圖為今年將啟用的楊梅區公所新大樓。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所近年推動社區營造系列計畫，4至6月間推出全程免費的「追尋楊梅秀才足跡」社造研習課程，邀請資深文史專家、田野調查和導覽老師，傳授如何進行文資搜集、田野訪談與記錄技巧，歡迎對楊梅地方歷史與風情有興趣者參與，報名至4月20日截止，盼藉此挖掘在地田調人才。

楊梅區公所參與文化部社區營造及村落文化發展計畫，近年積極推行系列課程與活動，包括辦理地方擾動說明會，帶領民眾走訪3處公有市場、街區與廟宇等，去年底更推將市場文史調查成果彙整成電子刊物，讓外界對楊梅地方歷史有更深認識。

楊梅區公所表示，今年延續去年計畫，將進行更深入的調查，為培育在地田野調查人才，推出「追尋楊梅秀才足跡」社區營造研習課程，講座全程免費，報名至4月20日止。

課程共分4場次，首場4月22日將由文史專家謝煥文講授楊梅市場的古往今來、第二場5月17日請來田野調查老師巫秀千分享訪談紀錄的書寫方式與技巧、第三場為5月25日由文史導覽老師邱台山分享文史導覽技巧、最後一場6月8日由邱台山講授手繪地圖與田調紀錄的技巧，且參加者需實際在楊梅執行文資調查訪談，並製成訪談稿件，作為成果作業。

楊梅區公所提到，盼透過專業師資分享和小班制教學，讓對楊梅地方文史有興趣的民眾，經過一連貫的課程，能進一步聚焦調查方向、有效掌握資訊重點，尤其在地歷史，在地人最清楚，歡迎民眾隨資深文史老師的帶領，接觸文史搜集領域，為自己的故鄉留下珍貴紀錄，詳情可至楊梅區公所網站查詢。