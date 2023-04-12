汎德永業表示，3月台灣車市買氣強勁，銷售主力X3、X4，及今年初發表的X1均於本月開始交車，MINI新車陸續到港，Porsche暢銷車款Macan、Cayenne Coupe豪華休旅車銷售熱度維持不墜，加上維修保養業務維持穩健成長態勢，使營運表現不僅未受傳統淡季影響，3月更創下單月歷史新高的好表現，營運表現優於國內整體新車市場。

汎德永業表示，BMW新車銷售力道強勁，熱門車款3系列與3系列Touring、4系列Gran Coupe、X1、7系列等，及電動車i4、iX、iX1等預收單仍相當熱烈，而上月甫發表的全新豪華休旅X5 xDrive25d M Sport鉑金版、全新520i M Sport鉑金版，以及BMW品牌旗下最強性能旗艦跑旅—全新BMW XM為BMW M Power首款高性能混合動力車型，兼具絕佳操控性能與奢華頂級配備，全面搶攻頂級豪華客群需求。

汎德永業進一步表示，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，加上晶片缺貨潮可望逐漸緩解，預期第二季新車到港將更為穩定。其中Porsche熱門車款Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan等收單強勢，累積待交訂單數量也持續增加，預期第二季起Porsche新車將陸續大量到港，預期將出現新一波的交車熱潮，為第二季的新車銷售表現注入強心針。

另外，「台中保時捷4S多功能展示中心 」4月下旬將開啟試營運，其為台灣目前營業面積最大的Porsche展示中心，硬體規格也將是亞洲第一，預期將能進一步帶動新客群的賞車與購車熱潮，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。