IMF（國際貨幣基金組織）11日曾指出，因為擔憂全球銀行體質以及利率愈來愈高之下，可能讓金融業者不敢放款，世界經濟出現嚴重下滑的風險也日益增加，顯示金融系統的脆弱性。

歐洲市值最高，同時也是全球最大的精品集團LVMH，計畫將收盤之後公佈上季財報。同時，市場也可藉此，側面了解到中國景氣復甦的情況。盤中，LVMH股價一度上漲0.37%。

英國金融時報12日報導，德意志銀行正在逐步縮減，自己位於莫斯科以及聖彼得堡尚存的軟體科技業務，因為這家德國資產最大的銀行，據稱是希望切斷長達20多年對俄國IT專業的依賴。歐股盤中，德意志銀行一度漲1.06%。

瑞典車商Volvo集團最新財報傲人，上季營收以及營益率紛創新高。經調整後，Volvo在今年首季的營業利益，年增45%高達184億瑞典克朗，約17.6億美元，外界預估值為129億瑞典克朗。盤中，Volvo也一度飆升8%。